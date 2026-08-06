Космическая ирония: ракета врезалась в Луну в день рождения Нила Армстронга

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

Первому человек на спутнике Земли исполнилось бы 96 лет.

Ракета Илона Маска врезалась в Луну — что нужно знать

Фото: © Getty Images/Bettmann / Contributor

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Ракета Илона Маска врезалась в Луну в день рождения Нила Армстронга

Ракета компании Илона Маска SpaceX потерпела крушение, врезавшись в поверхность Луны в день, когда первому человеку на земном спутнике Нилу Армстронгу исполнилось бы 96 лет. Об этом сообщило Parade.

Космический аппарат, ранее задействованный в миссиях по доставке лунных модулей, сбился с намеченной траектории и на огромной скорости направился к Луне.

Столкновение произошло 5 августа, когда ракета разогналась до 5400 миль в час. По данным астрофизиков, фрагменты конструкции теперь разбросаны в районе кратера Эйнштейна.

Несмотря на то, что сам момент удара не удалось зафиксировать в прямой видимости, чилийские телескопы обнаружили характерное облако обломков и пыли, поднявшееся над поверхностью. Ученый Джонатан Макдауэлл подтвердил, что ракета буквально разлетелась на мелкие части.

Инцидент произошел в знаковую дату: Нил Армстронг родился 5 августа 1930 года. Он вошел в историю как командир «Аполлона-11», совершивший первый шаг по лунному грунту в 1969 году.

Армстронг скончался в 2012 году в возрасте 82 лет. Он оставил после себя наследие, которое до сих пор вдохновляет частные космические компании, включая SpaceX, на освоение внеземного пространства.

Специалисты отмечают горькую иронию произошедшего, так как Армстронг сам едва не погиб во время испытаний лунного исследовательского аппарата LLRV, но успел катапультироваться.

В случае с техникой Маска спасти оборудование не удалось. Эксперты продолжают анализировать данные с телескопов, чтобы точно определить масштаб загрязнения лунной поверхности обломками земного происхождения после этого незапланированного падения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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