Захарова раскритиковала мэра Хиросимы за умалчивание роли США в атомном ударе

Мэр японского города Хиросима Кадзуми Мацуи не упомянул на годовщине трагедии США, которые устроили атомную бомбардировку, но не забыл раскритиковать Россию за СВО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что на «Церемонии мира», посвященной 81-й годовщине атомной атаки на Хиросиму, глава города ни разу не упомянул тех, кто убил тогда тысячи мирных жителей, то есть США. При этом Мацуи обрушился с критикой на Россию за ее действия на Украине.

«Кривое зеркало западных нарративов искажает не только отражение, но и меняет сознание заглядывающих в него. Из года в год мэр Хиросимы повторяет эту ложную мантру, зомбируя японцев русофобскими заклинаниями», — написала Захарова.

Она также отметила, что россияне, несмотря на то, что и сами «натерпелись» от японской агрессии на Дальнем Востоке в годы Великой Отечественной войны, никогда не забывали о жертвах атомной бомбардировки городов Страны восходящего солнца. Более того, мы приводили случившееся как пример недопустимой жестокости.

Кроме бомбардировки Хиросимы 6 августа, атомная бомба была сброшена и на Нагасаки 9 августа 1945 года. В результате атаки США на первый город из 350 тысяч человек от взрыва и его последствий погибли 140 тысяч человек, а в Нагасаки — 74 тысячи человек. Причем подавляющее большинство жертв — это мирные жители.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити не назвала страну, сбросившую атомные бомбы на города Страны восходящего солнца, в своей речи, посвященной 81-й годовщине трагедии.

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