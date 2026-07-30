В Курортном районе Петербурга нашли тело мужчины с переломанными костями

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 72 0

По информации следствия, погибший работал разнорабочим на стройке.

В Петербурге нашли тело мужчины с переломанными костями

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Курортном районе Санкт-Петербурга обнаружили тело мужчины с переломанными костями. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Труп нашли в лесу у реки Сестры 28 июля. На теле были обнаружены повреждения, включая переломы костей и колотую рану на шее.

«Внутренние органы мужчины оказались повреждены, на шее — колотая рана», — пояснил источник.

По данным ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, погибший работал разнорабочим на стройке. Во время выполнения работ он упал с высоты пятого этажа и получил смертельные травмы. После этого его работодатель, пытаясь скрыть происшествие, погрузил тело в автомобиль и вывез его в лесополосу.

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина, который, по версии следствия, пытался скрыть смерть сотрудника, задержан.

Следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Также решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Московской области нашли тело женщины, которая почти две недели числилась пропавшей без вести. По данным источника 5-tv.ru, погибшую обнаружили в лесополосе — ее тело находилось в сумке, оставленной посреди поля. Женщина исчезла 17 июля после того, как вышла из жилого комплекса «Ромашково» вместе с собакой и перестала выходить на связь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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