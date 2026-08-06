Инсульт не выбирает возраст: как распознать угрозу и не потерять время

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Медики предупреждают о скрытых симптомах острого нарушения кровообращения.

Признаки инсульта может ли случиться в молодом возрасте

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Mirror: инсульт может затронуть младенцев и молодых людей

Инсульт может поразить человека в любом возрасте, включая детей и молодежь, поэтому крайне важно знать его основные симптомы для своевременного обращения за помощью. Об этом сообщило издание Mirror.

Специалисты подчеркивают, что заблуждение о «неподходящем возрасте» для таких проблем со здоровьем часто приводит к потере драгоценного времени. Опытом поделилась Ниам Фостер, которая перенесла инсульт в 26 лет.

«Я помню, что не осознавала серьезности происходящего, так как была не в курсе. Я думала, что инсульты случаются только с пожилыми людьми», — рассказала Фостер.

Девушка обнаружила изменения в своей внешности только утром после беспокойной ночи, увидев в зеркале опустившуюся сторону лица. Даже тогда она не сразу заподозрила страшный диагноз. Доктор Зои в интервью изданию пояснила, что хотя риск заболевания растет с годами, оно может затронуть даже младенцев.

«Хотя инсульты чаще встречаются у пожилых, они могут произойти в любом возрасте. Знание признаков и оперативные действия по системе FAST могут спасти жизнь и снизить риск инвалидности», — отметила терапевт.

Основная аббревиатура помогает запомнить главные сигналы: F (Face) — лицо, которое может перекоситься; A (Arms) — слабость в руках, мешающая их поднять; S (Speech) — невнятная или спутанная речь; T (Time) — время, указывающее на необходимость немедленного вызова экстренных служб.

Национальная служба здравоохранения (NHS) указывает и на другие возможные проявления недуга, такие как внезапная потеря зрения, резкий паралич, сильное головокружение или острая головная боль.

Факторами риска остаются курение, диабет, высокое артериальное давление и болезни сердца. Статистика показывает, что женщины могут чаще сталкиваться с атипичными симптомами, что иногда затрудняет диагностику по сравнению с мужчинами.

Источники отмечают, что семейный анамнез также играет значительную роль в предрасположенности к сердечно-сосудистым катастрофам. Своевременное распознавание даже одного из перечисленных признаков является веским поводом для госпитализации.

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