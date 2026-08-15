Лучшие винодельни России собрались на фестивале «Виноград» в Москве

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Мурад Устаров
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Мероприятие стало частью гастрофестиваля «Вкусы России» на ВДНХ.

Фото, видео: festvinograd.ru; 5-tv.ru

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Более 25 виноделен представлены на фестивале «Виноград» на ВДНХ

Свыше 25 виноделен принимают участие в крупнейшем эногастрономическом фестивале России «Виноград», который проходит на территории выставочного комплекса ВДНХ в Москве. Разнообразие представленной продукции оценила корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Мероприятие впервые проходит в столице. В его программу вошли дегустации напитков и закусок собственного производства, лектории о культуре виноделия, а также отдельная зона для детей.

«Нам было важно показать как раз-таки, что такое фестиваль „Виноград“. Стоит обратить внимание, что большая, полноценная версия фестиваля „Виноград“ будет 10–13 сентября в Ярославле», — заявила генпродюсер эногастрономических фестивалей «Виноград» Оксана Альбина.

Фестиваль проходит при поддержке проекта «Белый мыс», который реализует группа Акционерного банка «РОССИЯ». Проект запустили в Геленджике. По словам руководителя проекта Дмитрия Левицкого, именно этот город станет центром отечественного виноделия.

«Мы и в „Белом мысе“, и здесь, тем более, на площадке фестиваля „Виноград“, даем возможность небольшим малым виноделам показать свою продукцию, познакомить <…> москвичей с тем, какие прекрасные продукты сегодня производятся в разных российских регионах», — подчеркнул он.

В этом году на одной площадке собрались как известные крупные винные хозяйства России, так и семейные производители. Особое место занимают триумфаторы и призеры различных международных конкурсов.

Мероприятие стало частью ежегодного гастрофестиваля «Вкусы России», в котором принимают участие практически все российские регионы. За винное направление отвечают Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Ассоциация виноградарей и виноделов РФ, а также Винный город «Белый мыс».

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