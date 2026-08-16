Российские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по информатике

Российские школьники получили четыре медали на 38-й Международной олимпиаде по информатике, которая прошла в Ташкенте. В копилке сборной — две золотые и две серебряные награды. Об этом сообщили в официальном канале правительства РФ в мессенджере МАКС.

Всего в соревновании участвовали школьники из 97 стран. Ребята решали задачи по алгоритмам на языке программирования C++. При этом во время выполнения заданий им нельзя было пользоваться телефонами и интернетом.

Владислав Жиганов занял второе место среди всех участников олимпиады и получил золото. Он представляет Специализированный учебно-научный центр МГУ в Москве. Максим Кравченко, который завоевал золотую медаль, и Сергей Муханов, который получил серебро, учатся в образовательном комплексе «Воробьевы горы» в столице. Владимир Звездин, завоевавший серебряную медаль, — ученик Президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге.

С результатом команды школьников поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов. По словам Чернышенко, с учетом новых наград российские школьники в 2026 году уже завоевали 31 медаль на основных международных олимпиадах: 25 золотых и шесть серебряных.

«Это результат упорного труда ребят, мудрых советов наставников и поддержки родителей. Желаю медалистам эффективно использовать возможности нацпроекта „Молодежь и дети“, смело реализовывать свои идеи и в будущем вносить вклад в наращивание темпов создания инноваций — важность этого отметил президент Владимир Владимирович Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске», — сказал Чернышенко.

Российскую сборную готовили тренеры во главе с директором Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексеем Малеевым. В число наставников также вошли тренер Центра развития ИТ-образования МФТИ Антон Белый и декан факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО Андрей Станкевич.

Международную олимпиаду по информатике проводят с 1989 года. В прошлом году российские школьники также получили две золотые и две серебряные медали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских школьников с успехами на олимпиаде по информатике.

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