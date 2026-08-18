За Трампа? Колумбиец 20 лет голосовал на выборах в США по чужим документам

Fox News: колумбиец 20 лет голосовал на выборах в США по чужим документам

В штате Флорида гражданин Колумбии на протяжении 20 лет незаконно участвовал в американских выборах, используя чужие личные данные. Об этом сообщило Fox News.

Мужчину приговорили к трем годам тюремного заключения. Он был признан виновным в краже личности и предоставлении ложных сведений о своем гражданстве.

По данным Министерства внутренней безопасности США (DHS), преступник использовал украденный номер социального страхования и паспорт для регистрации в качестве избирателя и успешно отдавал свой голос, в том числе во время президентской кампании 2020 года.

Министр внутренней безопасности Марквейн Маллин подчеркнул, что защита честности выборов напрямую связана с национальной безопасностью.

«Только американцы должны выбирать американских лидеров», - отметил он.

Согласно материалам следствия, мужчина начал свою преступную деятельность еще в 2003 году, когда по поддельным документам получил паспорт и водительское удостоверение Флориды.

Помимо голосования, он использовал вымышленную личность для получения различных пособий, а в 2017 году даже смог оформить вид на жительство для своей невесты. После отбытия тюремного срока правонарушитель будет депортирован из страны.

Этот случай стал частью масштабной кампании DHS по выявлению нелегальных мигрантов, фальсифицирующих данные для участия в политической жизни США.

Ранее аналогичные обвинения были предъявлены гражданам Словакии и Мексики. Проблема незаконной регистрации остается острой. По данным ведомства, только в Калифорнии были обнаружены тысячи подобных случаев.

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