«Даже представить не могла»: Федункив призналась, как ее изменило материнство

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Артистка рассказала, какое чувство оказалось для нее самым сильным.

Как изменилась жизнь Марины Федункив после рождения ребенка

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Жизнь Марины Федункив изменилась к лучшему после рождения ребенка

Материнство полностью изменило жизнь актрисы Марины Федункив. После рождения сына Теодора она впервые почувствовала абсолютную любовь и призналась, что стала более нежной, ранимой и тревожной.

«Благодаря сыну я узнала, что такое абсолютная любовь. Я даже представить не могла, что можно любить так сильно!» — рассказала Федункив в интервью KP.RU.

Федункив отметила, что появление ребенка сделало ее более сентиментальной и одновременно принесло ей ощущение большого счастья. Она описала этот период как начало совершенно другой жизни, наполненной новым смыслом.

«Материнство пробудило во мне еще больше нежности, сделало меня сентиментальной, ранимой, тревожной и самой счастливой», — рассказала артистка.

Сын Федункив Теодор растет в многоязычной среде. Сама актриса и няня разговаривают с ним по-русски, а его отец Стефано Маджи — по-итальянски. Кроме того, у мальчика появились детские книги с английской озвучкой, которые ему нравятся.

«Но все это без навязывания. Ребенок сам выбирает, на каком языке ему проще и удобнее коммуницировать», — объяснила Федункив.

По словам актрисы, таким образом сын с раннего возраста слышит сразу три языка, однако родители не заставляют его придерживаться какого-то одного из них.

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