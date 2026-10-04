Зеленский согласился на переговоры с Россией и США до конца октября

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 681 0

По словам украинского президента, американская сторона предложила встречу на техническом уровне.

Зеленский согласился на переговоры с Россией и США в октябре

Фото: www.globallookpress.com/Press Service Of The President O

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Киев готов участвовать в трехсторонних переговорах с представителями России и США до конца октября. Об этом 4 октября сообщил Владимир Зеленский в социальной сети X.

По его словам, Вашингтон поддерживает контакты с обеими сторонами и выступил с предложением организовать встречу на техническом уровне. Зеленский заявил, что уже подтвердил американской стороне согласие Украины на переговоры в обозначенные сроки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября подчеркнул, что Москва заинтересована в достижении мира, а не перемирия. По его оценке, Киев не демонстрирует готовности к комплексным соглашениям. Представитель Кремля также отметил, что отдельные, «фрагментарные» договоренности не приближают мирное урегулирование.

Владимир Путин 1 октября заявил о готовности России к мирным переговорам при условии учета национальных интересов страны и ее народа. Комментируя позицию Киева, российский президент сказал: «Ошибаться может каждый, но настаивать на ошибке может только идиот».

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