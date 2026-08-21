Волгоградский пенсионер избежал наказания за стрельбу по дрону ВСУ

Волгоградский областной суд прекратил дело в отношении местного фермера Николая Мухина, ранее оштрафованного за попытку сбить вражеский беспилотник из ружья. Об этом в интервью РИА Новости сообщил его адвокат Александр Гугучкин.

«Решения предыдущих инстанций отменены», — заявил он.

В агентстве отметили, что суд признал действия 66-летнего пенсионера крайней необходимостью. Кроме того, мужчине вернут ружье, из которого он стрелял по летательному аппарату ВСУ.

Позже отмену штрафа прокомментировал и сам Мухин. В беседе с ИС «Вести» он сказал, что ситуация доставила ему неприятные переживания.

«Пока никаких эмоций и торжеств я не вижу, радости какой-то. Конечно, нервы потрепали мне неплохо этим всем, и говорить не о чем. Неприятно не только мне, но и всей моей семье», — подчеркнул фермер.

При этом мужчина считает, что в ситуации с беспилотником поступил правильно. По его словам, он знал, что «правда восторжествует».

До прекращения дела фермера признали виновным в нарушении правил стрельбы в населенном пункте, за что его обязали заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Однако решение опротестовала местная прокуратура.

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