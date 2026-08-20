Два человека погибли в результате атаки ВСУ на Крым

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 32 0

Еще четыре жителя, включая ребенка, получили ранения.

Что известно об атаке ВСУ на Крым 20 августа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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В результате атаки ВСУ на Крым погибли два человека, еще четверо получили ранения, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем канале в мессенджере МАКС.

«К сожалению, в результате удара в Симферопольском районе погибли два человека. Еще трое ранены, в том числе ребенок. Также один человек ранен в Сакском районе», — написал Аксенов.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым. По его словам, власти окажут всю необходимую помощь.

С начала СВО, которую президент РФ объявил в феврале 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Для ударов боевики используют беспилотники и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинский беспилотник попал в жилой дом в Уфе. В результате пострадал один человек, его госпитализировали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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