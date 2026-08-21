«Моя мечта»: Любовь Успенская захотела стать бабушкой

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 320 0

Артистка также приютила дочь ее домработницы, которой ранее помогла перебраться из Польши в Россию.

Фото, видео: © РИА Новости/ Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Любовь Успенская заявила, что мечтает стать бабушкой

Певица Любовь Успенская не боится стать бабушкой и с нетерпением ждет появления внуков. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на своем большом летнем концерте в Москве.

«Я боюсь (стать бабушкой. — Прим. ред.)? Это моя мечта», — сказала исполнительница.

Звезда также призналась, что в ее доме живет девочка Миранда — дочь домработницы, которая уехала из Украины в Польшу, где и родила ребенка. Перебраться в Россию ей помогла сама Любовь.

«Еще до конфликта на Украине она уехала в Польшу, там она забеременела от мужа, но муж оказался бандеровцем. Она бросила его, а я помогла ей переехать. И вот они живут у нас, девочка — полный член семьи», — уточнила певица.

Ранее Успенская перечислила обязательные качества, которые должны быть у ее зятя. Певица также похвалила нынешнего избранника ее дочери Татьяны Артема Москвина, который всегда приходит с цветами для нее, своей возлюбленной и даже домработницы.

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