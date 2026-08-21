Роскомнадзор подал иск к бывшему адвокату Лерчек Екатерине Гордон

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 332 0

Соответствующее заявление уже передано в Арбитражный суд Москвы.

Роскомнадзор подал иск к Екатерине Гордон

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Роскомнадзор подал иск к адвокату Екатерине Гордон. Об этом говорится в материалах, которые оказались в распоряжении редакции 5-tv.ru.

Ведомство направило иск в Арбитражный суд Москвы. Организация хочет взыскать с юриста более 38,8 тысячи рублей. Соответствующее заявление было подано 18 августа, но к рассмотрению его еще не приняли.

Екатерина Гордон известна по работе со знаменитостями. Например, в 2024 году она помогала блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной — настоящее имя) во время развода с мужем Артемом Чекалиным и последующим разделом имущества.

Также Гордон была адвокатом интернет-знаменитости в уголовном деле о незаконных валютных махинациях. Однако от ее услуг блогер отказалась прямо в зале суда.

Кроме того, юрист представляла интересы семьи баскетболиста Яниса Тиммы в тяжбах против его бывшей жены, певицы Анны Седоковой. Но и их сотрудничество вскоре сошло на нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Гордон обрушилась с критикой на блогера и телеведущую Иду Галич. Их конфликт вспыхнул во время участия в реалити-шоу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
83.36
-1.77 96.73
-1.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:38
Лето сбежало без оглядки: Москву ждет резкое похолодание и дожди
14:30
Быстрый пищевой тест от гастроэнтеролога покажет, хорошо ли работает ваш ЖКТ
14:25
Звезда «Интернов» показала себя без грамма косметики и шокировала фанатов
14:18
Медвежья «заслуга»: популярный в Сибири парк закрыли для туристов
14:08
«Гнался человек в форме»: шведские журналисты стали свидетелями насильственной мобилизации в Киеве
14:08
Умер актер из сериала «Универ» Павел Конек

Сейчас читают

Не взятка: что можно подарить учителю на 1 сентября, не нарушив закон
Осталась без голоса? Анастасия Стоцкая высказалась о состоянии своего здоровья
Захарова иронично прокомментировала украинские санкции против «Маши и Медведя»
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео