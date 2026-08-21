Создают барьер: что происходит с организмом, когда вы едите бананы

Влияние бананов на микрофлору кишечника зависит от степени их зрелости

Регулярное употребление бананов оказывает комплексное воздействие на пищеварительную систему человека. Об этом сообщило издание Parade.

Специалисты отмечают, что плоды помогают поддерживать защитный барьер кишечника и питают полезные микроорганизмы.

«Здоровье кишечника определяет, насколько эффективно пищеварительная система переваривает и усваивает питательные вещества, а также поддерживает работу сообщества микроорганизмов», — подчеркнула диетолог Джоанна Кац.

По ее словам, при хорошем состоянии ЖКТ человек не сталкивается с болями, сильным вздутием или нерегулярным стулом.

Свойства фрукта меняются в процессе созревания из-за трансформации крахмала в сахар. Недозрелые зеленые плоды содержат резистентный крахмал, который связывает стул и замедляет его движение, что полезно при расстройствах.

Напротив, спелые желтые бананы богаты растворимой клетчаткой, которая помогает при запорах.

«Когда резистентный крахмал достигает толстой кишки, он ферментируется дружественными бактериями с образованием бутирата — короткоцепочечной жирной кислоты, которая способствует укреплению здоровья кишечника и защите от болезней», — пояснила эксперт по питанию Малина Малкани.

Несмотря на очевидную пользу, врачи рекомендуют соблюдать осторожность людям с диабетом и поздними стадиями заболеваний почек.

Избыток ферментируемых углеводов может вызвать газообразование или дискомфорт в животе, если резко увеличить количество бананов в рационе.

Специалисты советуют употреблять не более одного плода в день, сочетая его с другими продуктами, такими как греческий йогурт, орехи или семена чиа.

Такой подход обеспечивает разнообразие клетчатки, необходимое для процветания различных видов полезных бактерий в микробиоме. Заметные изменения в самочувствии обычно наступают при стабильном включении фрукта в меню на протяжении нескольких месяцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.