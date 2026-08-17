Никаких голодовок: как легко удержать вес после 50 лет

После 50 лет следует уделять физической активности 150 минут в неделю

После 50 лет многие с досадой замечают: привычная порция любимого блюда, которая раньше сгорала без следа, теперь почему-то откладывается на талии. Обмен веществ естественно замедляется, а ритм жизни становится более размеренным. Однако это вовсе не повод садиться на жесткую диету или навсегда отказываться от вкусной еды.

Как питаться и двигаться, чтобы сохранить точеную фигуру, бодрость и здоровье без экстрима и жестких ограничений, — в материале 5-tv.ru.

Нужно ли резко урезать объем порций?

Резкое сокращение рациона после 50 лет — главная ошибка. Количество необходимой организму энергии действительно немного снижается, но только если человек стал меньше двигаться.

Вместо того чтобы отдавать предпочтение голодовке, достаточно просто пересмотреть содержимое тарелки. Для начала можно слегка уменьшить объемы привычных блюд и сократить продукты, которые дают много «пустых» калорий, но не приносят никакой пользы — фастфуд, выпечку и покупные соусы.

Белковый щит: что обязательно должно быть на тарелке

С возрастом организм начинает естественным образом терять мышечную массу. А ведь именно мышцы сжигают больше всего калорий даже тогда, когда человек просто отдыхает.

Чтобы сохранить мышцы, в ежедневном меню должен регулярно появляться качественный белок. В рацион необходимо включить рыбу, яйца, творог, нежирное мясо, бобовые и орехи. Дополнить это можно цельнозерновыми крупами, а ровно половину тарелки при каждом приеме пищи должны занимать свежие, тушеные или запеченные овощи и зелень.

Движение в удовольствие

Для поддержания тонуса вовсе не обязательно покупать дорогой абонемент в фитнес-клуб и истязать себя тяжелыми тренажерами. Эксперты рекомендуют уделять умеренной активности хотя бы 150 минут в неделю. В пересчете на каждый день это всего 20 минут.

Стоит забыть слово «тренировка», если оно вызывает стресс. Подойдет абсолютно любое движение, которое приносит радость: прогулки в быстром темпе, скандинавская ходьба, плавание, танцы, езда на велосипеде или уход за любимым садом. Главное — делать это регулярно.

Опасность жестких диет и жидких калорий

Попытки мгновенно похудеть с помощью экстремального голодания или популярных монодиет в зрелом возрасте крайне опасны. Научных доказательств пользы жестких ограничений калорий после 50 лет нет, а вот риск потерять остатки мышц и навредить здоровью — колоссальный.

Также стоит присмотреться к своему меню напитков. Сладкие газировки, пакетированные соки и чаи с сахаром незаметно добавляют сотни лишних калорий, не давая при этом никакого чувства сытости. Необходимо сделать своей главной полезной привычкой простую питьевую воду.

Тревожный сигнал

Следить за фигурой нужно с умом. Если человек неожиданно начал худеть сам по себе, без всяких изменений в питании и спорте, это повод не радоваться, а как можно скорее обратиться к врачу.

Внезапная и непреднамеренная потеря веса после 50 лет может быть признаком скрытых процессов в организме, за которыми нужно проследить вместе со специалистом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что резкое похудение с помощью «сушки» опасно для здоровья. Спортивный врач Андрей Литвиненко отметил, что обезвоживание и потеря электролитов могут повысить нагрузку на сердце и почки, поэтому такие методы требуют контроля специалиста.

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