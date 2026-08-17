Не только печень: как восстановить кишечник после употребления алкоголя

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 50 0

Правильный рацион поддерживает баланс микрофлоры.

Как алкоголь влияет на микрофлору кишечника человека

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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Men's Fitness: употребление алкоголя наносит вред кишечнику

Регулярное употребление алкоголя может нарушать баланс кишечной микрофлоры и повышать проницаемость кишечного барьера. При этом такие изменения во многих случаях обратимы. Об этом сообщило Men's Fitness.

Алкоголь и ацетальдегид, образующийся при его расщеплении в организме, могут повреждать кишечный барьер. При хроническом употреблении спиртного нарушается баланс бактерий. Количество полезных микроорганизмов снижается, а доля бактерий, связанных с воспалительными процессами, увеличивается.

Повышенная проницаемость кишечной стенки также позволяет липополисахариду — токсину, который выделяют некоторые бактерии, — попадать в кровоток. Это может усиливать воспалительные процессы и негативно влиять на печень.

При этом выраженность изменений зависит от количества алкоголя. Наиболее серьезные нарушения связаны с хроническим употреблением спиртного и запоями.

После прекращения употребления алкоголя кишечный барьер у людей с алкогольной зависимостью в исследованиях в значительной степени восстанавливался примерно за три недели. Микрофлоре при этом может потребоваться больше времени.

Поддержать восстановление кишечника может питание с достаточным количеством клетчатки. Ее источниками являются бобовые, цельнозерновые продукты, орехи, семена, овощи и фрукты. Пищевые волокна служат питанием для бактерий, которые вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, в том числе бутират.

В одном 17-недельном исследовании у здоровых взрослых рацион с большим количеством ферментированных продуктов, включая йогурт, кефир, кимчи и квашеную капусту, был связан с увеличением разнообразия микробиома и снижением маркеров воспаления.

Что касается пробиотиков и специальных добавок, доказательства их эффективности пока неоднозначны. Отдельные исследования показывают потенциальную пользу некоторых пробиотиков, однако они не заменяют отказ от алкоголя.

Эффективность добавок с глютамином, коллагена, костного бульона и специальных комплексов для «восстановления кишечника» также убедительно не доказана.

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