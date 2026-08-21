Восемь человек арестовали за попытку атаковать дронами завод в Подмосковье

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 15 0

Специально для этого спецслужбы Украины контрабандой ввезли десятки беспилотников из Евросоюза.

Атака на оборонное предприятие в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

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Сотрудники ФСБ предотвратили атаку беспилотниками оборонного предприятия в Подмосковье. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве отметили, что за попытку совершить этот террористический акт в июне были задержаны восемь человек.

«Исполнитель, а также семь пособников планируемого ДТА (диверсионно-террористический акт. — Прим. ред.)арестованы в рамках возбужденного уголовного дела», — уточнили в ФСБ.

По их данным, атаку готовили украинские спецслужбы. Они планировали ударить по стратегическому предприятию в Московской области 35 FPV-дронами, оснащенными взрывными устройствами. Эти аппараты были контрабандно ввезены из стран Евросоюза.

Также в ведомстве добавили, что во время задержания один из пособников оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован сотрудниками ФСБ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Мурманске сорван побег иностранного агента. Он, по данным ФСБ, работал на украинские спецслужбы и помогал готовить теракты на территории России. Задержанный собирал разведданные с помощью дрона, снимал административные здания и грузовые составы с нефтепродуктами в Москве.

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