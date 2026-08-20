Продвижение вперед: в Совфеде отметили важность контактов с США и ЕС по Украине

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Нужно уметь отличать искусственную буффонаду от позиции другой стороны.

Почему нужны переговоры с США и ЕС

Фото: legion-media/cunaplus

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В Совфеде отметили важность переговоров России с США и ЕС по Украине

Настало время двигаться вперед в переговорах с США и Евросоюзом по украинскому конфликту. Об этом изданию Газета.ру сказал председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Анкоридж был прекрасной встречей в плане того, что были налажены контакты, было взаимное понимание того, что можно, а что нельзя достичь сразу. Вокруг этого было очень много споров и эмоций, в том числе в средствах массовой информации. Сейчас настал тот период, когда надо думать о продвижении вперед», — заявил он.

Карасин отметил, что Киев начал весьма заметно нервничать и чувствовать слабость своей позиции. Причиной этого стали их системные поражения на линии соприкосновения. К тому же внутри Незалежной нарастает дискуссия, которая касается ее дальнейших шагов в рамках конфликта.

Сенатор подчеркнул важность и целесообразность поддержания Россией международных контактов и с США, и с ЕС. Это необходимо даже несмотря на то, что именно европейцы стоят за всем происходящим, в том числе за русофобией киевского режима и его неонацизмом.

По мнению Карасина, сейчас важно не просто ожидать, а работать над формированием реалистичных позиций, чтобы затем сопоставить их с обеих сторон, найти точки совпадения и определить расхождения и «искусственную буффонаду, рассчитанную на то, что она прозвенит в эфире и на этом замолкнет».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что восстановление диалога с РФ становится одной из главных задач для ЕС и Великобритании. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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