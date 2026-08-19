Всего Республику Башкортостан атаковали шесть дронов ВСУ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Украинский беспилотник попал в жилой дом в Уфе. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на своем канале в мессенджере МАКС.
«Еще один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон. Повреждено остекление на верхних этажах, также обломки и осколки упали на припаркованные машины», — проинформировал Хабиров.
В результате пострадал один человек. Его госпитализировали в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь.
Всего регион атаковали шесть аппаратов противника. Четыре дрона ВСУ удалось сбить силам ПВО России. Один из беспилотников упал в промзоне, что спровоцировало небольшое возгорание. Уже приняты меры по его тушению, уточнил глава республики.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в подмосковной Коломне обломки дрона повредили ЗАГС, магазин и жилой дом. Кроме того, фрагменты вражеских аппаратов спровоцировали возгорание в торговом павильоне ТЦ «Глобус».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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