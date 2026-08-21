Опасные овощи: нитриты в зелени повышают риск развития рака у мужчин

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Ученые обнаружили связь между употреблением листовых овощей и возникновением опухолей кишечника.

Что такое нитриты польза и вред как влияют на организм

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Daily Mail: нитриты в зелени повышают риск развития рака у мужчин

Рацион с высоким содержанием определенных видов зелени, таких как руккола и швейцарский мангольд, может увеличить вероятность развития рака кишечника у мужчин на 50%. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Исследователи установили, что виновниками являются нитриты — соединения, которые ранее считались опасными преимущественно в составе обработанного мяса. Однако новая научная работа показала, что природный источник этих веществ не делает их менее вредными для мужского организма.

Анализ данных более чем 82 тысяч жителей Швеции за 20-летний период подтвердил, что у представителей сильного пола с самым высоким уровнем потребления нитритов риск столкнуться с опасным заболеванием значительно выше. Примечательно, что у женщин подобной закономерности выявлено не было.

Особую тревогу вызывает тот факт, что нитриты классифицируются Всемирной организацией здравоохранения как канцерогены первой группы, ставя их в один ряд с табаком и асбестом.

В ходе переваривания эти соединения могут трансформироваться в нитрозамины, повреждающие ДНК клеток. Ученые отмечают, что наиболее уязвимым оказался нижний отдел кишечника.

Специалисты напоминают, что рак данной локализации стал основной причиной смертности среди людей младше 50 лет. Хотя овощи традиционно считаются полезными, эксперты призывают к дальнейшему изучению влияния растительных нитритов.

На данный момент диетологи рекомендуют соблюдать баланс и не забывать о клетчатке, которая обладает защитными свойствами, снижая негативное воздействие токсичных соединений на слизистую оболочку органов пищеварения.

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