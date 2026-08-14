Опасность в постели: ночная потливость может быть признаком рака

Daily Mail: ночная потливость может быть признаком рака

Сильное потоотделение во время сна может указывать на развитие онкологических заболеваний, и его опасно списывать исключительно на летнюю жару. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на ведущего онколога Иржи Кубеса.

По словам специалиста, климатические аномалии часто маскируют «красные флаги» организма, заставляя пациентов откладывать визит к врачу.

Доктор Кубес подчеркивает, что существует принципиальная разница между легким дискомфортом в душной комнате и патологическим состоянием.

«Во время жаркой погоды почти каждый человек сталкивается с менее комфортными ночами. Это позволяет легко упустить из виду симптом, который в иной ситуации вызвал бы тревогу», — отмечает радиационный онколог.

Он поясняет, что если помещение прохладное, но человек регулярно просыпается в абсолютно мокрой пижаме, это серьезный повод для беспокойства. Согласно данным статистики, около трети людей, заметивших подозрительные признаки, не обращаются за медицинской помощью в течение полугода, что может привести к фатальным последствиям из-за задержки диагностики.

Особую настороженность должны вызывать ночные приливы, которые часто сопровождают лимфому и другие виды рака крови. Помимо потливости, врачи рекомендуют обращать внимание на хроническую усталость, кожный зуд, необъяснимую потерю веса или появление безболезненных припухлостей в области шеи и подмышек.

Доктор Кубес советует не паниковать после пары жарких ночей, но если симптом сохраняется более трех недель без видимых причин, необходимо незамедлительно записаться на прием к терапевту.

Стоит учитывать, что подобные проявления могут быть связаны с менопаузой, проблемами со щитовидной железой или побочными эффектами от приема лекарств, однако исключить онкологию может только профессиональное обследование.

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