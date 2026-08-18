Несколько видов онкологии: какая профессия повышает риск смерти от рака

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 42 0

Всего ученые сопоставили данные представителей более 500 специальностей.

У представителей какой профессии высокий риск смерти от рака

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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JAMA: пилотов и бортпроводников связали с повышенным риском смерти от рака

Пилоты и бортпроводники могут иметь повышенный риск смерти от некоторых видов рака из-за воздействия космического излучения во время полетов. К такому выводу пришли авторы нового исследования, опубликованного в медицинском журнале JAMA.

Исследователи изучали данные примерно 14 тысяч пилотов и семи тысяч бортпроводников и сравнивали их с показателями работников наземных авиационных служб.

Ученые анализировали смертность от нескольких видов онкологических заболеваний, в том числе рака молочной железы, меланомы, опухолей центральной нервной системы, лейкемии, лимфомы, рака щитовидной железы и простаты.

Рак легких в исследование не включили, чтобы не смешивать влияние профессионального облучения с фактором курения.

Особое внимание ученые уделили условиям работы экипажей. На высоте около девяти километров и выше атмосфера значительно слабее защищает человека от космического излучения.

Члены воздушных экипажей получают примерно 3–6 миллизивертов космического излучения в год в зависимости от маршрутов. Для сравнения, средний авиапассажир, совершающий около десяти перелетов через всю страну в год, получает около 0,4 миллизиверта.

Ионизирующее излучение способно повреждать клетки и ДНК. При этом авторы исследования подчеркивают, что связь между профессиональным радиационным воздействием и повышенной смертностью от рака пока не позволяет однозначно утверждать, что именно излучение стало причиной заболеваний.

Ученые учитывали возраст, расу, образование, семейное положение и другие факторы, способные влиять на показатели смертности. Всего они сопоставили данные представителей более 500 профессий. Наиболее заметные результаты получили именно для пилотов и бортпроводников.

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