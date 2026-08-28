Опасный айсберг: «взрывная диарея» поразила 20 штатов США

Инфекция со взрывной диареей охватила 20 штатов США

Масштабная вспышка «взрывной диареи», связанная с привезенным из Мексики салатом айсберг, распространилась на 20 американских штатов. Об этом сообщили в пресс-службе Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В организации подчеркнули, что число официально подтвержденных случаев заражения инфекцией превысило 11,4 тысячи. С момента предыдущего подсчета к числу пострадавших штатов примкнули Техас, Теннесси и Джорджия.

В центре отметили, что источником диареи стал обработанный салат айсберг от компании Taylor Farms de Mexico, подававшийся в разных точках общепита, включая популярную в США сеть быстрого питания Taco Bell.

Специалисты предупредили, что реальное число зараженных инфекцией может быть выше. Кроме того, по их словам, есть риск, что вспышка выйдет за пределы уже затронутых штатов и распространится на другие.

Ранее 5-tv.ru писал о первых жертвах «взрывной диареи» в США. Оба летальных исхода зафиксированы в Мичигане. У пациентов инфекция протекала на фоне тяжелых хронических заболеваний, что усугубило течение болезни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.