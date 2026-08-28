В Севастополе два корпуса детского сада повреждены в результате атаки дрона ВСУ

В результате атаки беспилотников на Севастополь пострадали четыре человека, также повреждены два корпуса детского сада № 34 и жилой дом. Об этом 28 августа сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, у пожилой женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а мужчина получил осколочные ранения спины. Еще два человека получили незначительные повреждения и отказались от госпитализации.

Глава региона уточнил, что беспилотник был оснащен взрывчатым веществом и поражающими металлическими элементами.

В одном из домов на пятом этаже произошел пожар, который уже ликвидировали. В здании выбило окна и рамы, повреждены балконы, стены и мебель в квартирах. Спасатели приступили к разбору завалов в наиболее пострадавшем помещении.

Кроме того, повреждения получили более 15 автомобилей. Детский сад № 34, готовившийся к открытию после ремонта к 1 сентября, также пострадал. Для жителей поврежденного дома организовали пункт временного размещения.

Еще один пожар произошел на улице Братьев Манганари — там загорелась трава возле резервуаров из-за падения обломков сбитых беспилотников. Возгорание оперативно ликвидировали.

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