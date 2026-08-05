«Взрывная диарея» привела к первым смертям в США

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Мурад Устаров
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Сложная ситуация наблюдается в 15 штатах.

Вспышка взрывной диареи в США — первые случаи смерти

Фото: 5-tv.ru

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В США зафиксировали первые летальные случаи в результате вспышки «взрывной диареи», вызванной кишечным паразитом Cyclospora. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

В издании заявили о двух смертях в штате Мичиган. У обоих умерших пациентов болезнь протекала в тяжелой форме, а ее развитие осложнялось уже имевшимися у них проблемами со здоровьем.

Авторы также пишут о неспокойной обстановке в Миссури — в этом американском штате выявили более тысячи случаев заражения инфекцией.

Они добавили, что в общей сложности непростая ситуация наблюдается в 15 штатах. Число заболевших «взрывной диареей» продолжает расти. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США заявили о 6707 выявленных случаях инфицирования. Еще свыше 11,5 тысячи случаев отнесены к категории вероятных.

Специалисты утверждают, что заболевание распространилось по стране из-за употребления салата айсберг, который поставлялся в рестораны Taco Bell из Мексики. Сам продукт уже сняли с реализации. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские фермеры массово избавляются от урожая салата на фоне инфекции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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