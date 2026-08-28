Под ударами дронов и артиллерии: как военные медики спасают бойцов под огнем

Вместе с нашими бойцами на передовой круглосуточно несут службу военные медики. Противник целенаправленно ведет охоту на врачей. Отряд «Байкал» группировки войск «Центр» за последние пару месяцев уже пять раз попадал под обстрелы. Но, несмотря на это, доктора под огнем вражеской артиллерии и беспилотников доставляют раненых в полевые госпитали и проводят десятки сложных операций.

Сегодня профессиональный праздник военные медики также встречают на боевом посту. С героями, которые ежедневно совершают подвиги встретился военкор «Известий» Дмитрий Зименкин.

Они не могут отсидеться в укрытии. На них охотятся, но им необходимо двигаться под обстрелами и атаками дронов, чтобы спасать других. У этих людей просто нет иного выбора, потому что однажды его уже осознанно сделали, став военными медиками. В этот раз группа эвакуации осталась цела и доставила пациента в медицинский отряд «Байкал» группировки войск «Центр», где кипит нескончаемая работа по сохранению жизней.

15 операций в день. А тут — сразу две неотложные, для чего пришлось параллельно установить второй стол. И даже когда случаются перебои с электричеством, врачи 41-й армии не паникуют. Работают в полевых условиях. Операция не останавливается ни на минуту.

Самоотверженные интеллектуалы. При своем тяжелейшем графике успевают воплощать новые научные идеи. Как, например, врач с позывным «Профессор». Создает автоматический пневможгут для полевых условий. Изобрел аппарат по очищению ран — этакий щадящий керхер с анестезией.

«При работе с ожоговыми, рваными ранами обеспечивается высокая степень анальгезии, чтобы обеспечить качественную перевязку, транспортировку бойцов», — сказал врач-анестезиолог-реаниматолог СМО «Байкал» 41-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» с позывным «Профессор».

Самая главная проблема военных медиков сейчас — это не лекарства, оборудование или наличие специалистов. Нет. Транспорт — главный дефицит сегодня. Ведь машины дронами жгут регулярно. И иногда не приходится выбирать, на чем ездить, тут не до комфорта. Лишь бы доставить раненого.

Этих военных медиков за два месяца атаковали уже пять раз. Спасла бронированная машина.

«Нас подкараулил „Хорнет“ и ударил в верхнюю часть крыши. Начался пожар, мы остановились, своими силами потушили. У нас обычная работа. Главное — доставить раненых», — сказал водитель эвакуационной машины ВС РФ Евгений Карелин.

Обычная для войны история. Ехали, магнитная мина, подрыв, ранение. Эвакуация бойца в медроту полка 1194 южной группировки войск, оказание помощи. Причем успех выживания зависит от того, сможет ли сам солдат стать себе медиком в первые минуты.

«Соответственно, медикам будет проще работать, жизнь от этого зависит, потому что человек „вытекает“ за несколько минут. Огромное спасибо нашим медикам, которые не устают нам напоминать, что жгуты, осмотр, накладка индивидуальных перевязочных пакетов. Напоминают, хех, напоминают. Будьте аккуратнее на дорогах, вы тоже передвигаетесь, поэтому аккуратненько», — сказал военнослужащий полка 1194 группировки войск «Юг» с позывным «Чибис».

Лечат, рискуют, спасают. Так без перерыва уже пятый год подряд. И живут, скучая по родным и близким, по тому мирному времени, где нет боев и взрывов, но есть вот такие минуты счастья.

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