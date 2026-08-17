Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт. Российский лидер принял Ирину Гехт в Кремле 17 августа.

«Хотела бы начать с того, что поблагодарить Вас за указ о праздновании 100-летия округа. Для нас это очень важное решение, которое позволит готовить уже юбилей на государственном уровне», — сказала Ирина Гехт.

Затем губернатор рассказала главе государства о том, каких значительных успехов добился регион за прошедший год. Первое, о чем зашла речь — экономика. Ирина Гехт отметила, что 2025-й был сложным, но им удалось сохранить главное — социальные обязательства, которые были перед гражданами.

«Приоритетом была поддержка участников специальной военной операции», — отметила губернатор.

Ирина Гехт добавила, что в Ненецком автономном округе на данный момент реализуется 14 обязательных мер поддержки, которые были в указе президента, и еще 38 дополнительных финансовых, в том числе, например, земельный участок или компенсация за него.

«У вас финансовое состояние бюджета хорошее, поэтому возможности такие есть», — заметил Путин.

Еще во время встречи Ирина Гехт сообщила, что в этом году в округе начали подготовку документов по концессионному соглашению по реконструкции взлетно-посадочной полосы в Нарьян-Маре. На этот проект государство выделило десять миллиардов рублей.

Также Ирина Гехт рассказала о том, что в округе завершается строительство дороги Нарьян-Мар — Усинск с мостом через реку Куя. Это важный объект. Появление этой трассы ждут многие жители. Помимо этого, губернатор доложила Путину о поддержке малочисленных народов, о росте зарплаты в регионе и многом другом.

Ранее Владимир Путин встретился с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

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