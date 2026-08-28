Беспилотник ВСУ попал в супермаркет в Подмосковье

Взрыв повредил расположенную рядом поликлинику.
Фото: Telegram/Воробьёв LIVE/vorobiev_live
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Беспилотник Вооруженных сил Украины попал в здание супермаркета в Павловском Посаде Московской области. Взрывом повредило здание расположенной рядом поликлиники. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«Сегодня утром во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин „Магнит“. Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника», — написал глава региона на канале в МАКС.
В результате детонации во взрослом отделении медучреждения выбито 46 оконных стекол, особенно сильно повреждены два кабинета. В детском отделении урона не зафиксировано.
Поликлиника не закрывается и работает для пациентов в обычном режиме –закрыт лишь физиотерапевтический кабинет, заявил Воробьев.
На месте удара работают специалисты экстренных служб, идет подготовка к восстановлению окон.
Ранее силы ПВО перехватили и уничтожили два украинских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы.
С начала спецоперации российские регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны киевского режима. Удары наносятся с применением беспилотников и ракет. При этом целями боевиков становятся гражданские объекты, жилые здания и транспортные средства.
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