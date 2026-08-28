Мать подозреваемой в убийстве школьника в Подмосковье не может прийти в себя из-за произошедшего

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 70 0

Мальчик вышел на улицу поиграть и не вернулся домой, а позже его изрезанное тело обнаружили в подвале заброшенного дома.

Убийство школьника в Орехово-Зуево: последние новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Мать подозреваемой в убийстве школьника в Подмосковье высказалась о трагедии

Мать одной из школьниц, задержанных по подозрению в убийстве шестиклассника в Орехово-Зуевском районе в Подмосковье, рассказала 5-tv.ru, что до сих пор не может прийти в себя из-за произошедшего.

По словам женщины, ее семья переехала из Ростовской области два года назад. Она отметила, что ее дочь училась в одном классе со второй подозреваемой, а в школе о девочке не отзывались плохо.

Ранее в этот день стало известно, что в деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа произошло убийство 12-летнего мальчика. Ребенок вышел на улицу поиграть и не вернулся домой. Его объявили в розыск, а позже тело школьника обнаружили в подвале заброшенного дома.

По предварительным данным, на теле ребенка были многочисленные колото-резаные раны. Правоохранители задержали двух несовершеннолетних девочек по подозрению в причастности к преступлению. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, убийство могло быть заранее спланировано. Мотив произошедшего сейчас устанавливается.

Источник 5-tv.ru сообщал, что одной из возможных причин могло стать желание снять видео для челленджа. По предварительной информации, одна из подозреваемых могла записывать происходящее на телефон.

В Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области сообщили, что в ближайшее время задержанным предъявят обвинения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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