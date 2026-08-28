«Судный день» наготове: в США создали спецотряд вертолетов для эвакуации властей

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 40 0

Сформированное подразделение оснастят современными вертолетами HH-60W Jolly Green II.

Вертолетная эскадрилья США на случай ядерной войны

Фото: www.globallookpress.com/U.S. Air Force

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В США создали вертолетную эскадрилью «Судного дня» для эвакуации властей

На американской авиационной базе Эндрюс, расположенной недалеко от Вашингтона, впервые за последние 60 лет появилась новая вертолетная эскадрилья «Судного дня». О создании спецотряда сообщили в пресс-службе военного объекта США.

В заявлении говорится, что 24-я эскадрилья создана для выполнения задач по обеспечению непрерывности государственного управления. В ее обязанности входит моментальная и безопасная эвакуация высокопоставленных лиц, в том числе членов правительства и представителей военных ведомств при возникновении угрозы столице.

Сформированное подразделение оснастят современными вертолетами HH-60W Jolly Green II — они придут на смену устаревшим UH‑1N Huey, которые эксплуатировались первой эскадрильей на протяжении многих лет.

Тем временем в Швейцарии строят люксовые бункеры для богатых европейцев. Об этом сообщал 5-tv.ru. 

Это раньше элитную недвижимость в Альпах продавали с видом на горы. Теперь самые дорогие квадратные метры пробивают прямо внутри них. Персональные VIP-бункеры — план спасения для сверхбогатых и знаменитых. Пока европейские власти готовят население к возможной войне, богачи готовят себе место, где ее переждать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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