«Судный день» наготове: в США создали спецотряд вертолетов для эвакуации властей

В США создали вертолетную эскадрилью «Судного дня» для эвакуации властей

На американской авиационной базе Эндрюс, расположенной недалеко от Вашингтона, впервые за последние 60 лет появилась новая вертолетная эскадрилья «Судного дня». О создании спецотряда сообщили в пресс-службе военного объекта США.

В заявлении говорится, что 24-я эскадрилья создана для выполнения задач по обеспечению непрерывности государственного управления. В ее обязанности входит моментальная и безопасная эвакуация высокопоставленных лиц, в том числе членов правительства и представителей военных ведомств при возникновении угрозы столице.

Сформированное подразделение оснастят современными вертолетами HH-60W Jolly Green II — они придут на смену устаревшим UH‑1N Huey, которые эксплуатировались первой эскадрильей на протяжении многих лет.

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