В Тбилиси задержали подозреваемого в убийстве туриста

В Тбилиси сотрудники полиции задержали иностранного гражданина, подозреваемого в убийстве, предположительно, российского туриста. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

По данным ведомства, между двумя иностранцами произошел конфликт, во время которого один из участников нанес другому смертельные травмы с использованием холодного оружия и тупого предмета. После случившегося подозреваемый попытался скрыться с места происшествия.

Пострадавший скончался до приезда медиков. Правоохранители провели оперативно-следственные мероприятия и вскоре задержали предполагаемого преступника. Орудия, которые могли быть использованы при нападении, изъяли в качестве доказательств.

Ранее телеканал «ТВ Пирвели» сообщал, что погибшим мог быть гражданин России, который приехал в Грузию за два дня до трагедии. При этом МВД страны официально не подтверждало национальность погибшего.

Расследование продолжается по статье 108 Уголовного кодекса Грузии — умышленное убийство, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдову бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева Анну Каменеву нашли мертвой в Подмосковье. Тело 43-летней женщины обнаружили в доме в деревне Жуковка. По предварительным данным, у погибшей была резаная рана шеи. На месте происшествия правоохранители нашли следы крови, полотенце с бурыми пятнами, травматический пистолет и гильзы.

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