«Никуда не торопились»: почему второй альбом Басты и Гуфа вышел спустя 16 лет

Баста и Гуф не торопились писать новый альбом

Рэперы Баста и Гуф (настоящие имена — Василий Вакуленко и Алексей Долматов. — Прим. ред.) рассказали, почему выход их второго совместного альбома произошел спустя 16 лет после первой пластинки. Об этом артисты сообщили в беседе с корреспондентом 5-tv.ru перед концертом в Лужниках.

Баста в шутку взял ответственность за долгий процесс, объяснив, что долго работал над музыкальной частью проекта и тщательно подбирал биты.

«Из-за меня. Я долго делал биты», — отметил Баста.

Однако, по словам музыкантов, задержка не была связана с жесткими сроками или какими-либо проблемами. Гуф отметил, что они просто не торопились с выпуском материала и записывали новые композиции постепенно.

«Нет, потому что мы никуда не торопились. Как-то пересекались, так и записывали что-то новое. У нас не было такого, что надо успеть быстрее какие-то сроки выпустить, там, 14 треков. Писались и писались», — отметил Гуф.

Второй совместный альбом артистов «Баста/Гуф 2026» вышел 17 апреля 2026 года. Первый релиз музыкантов — пластинка «Баста/Гуф» — появился в 2010 году.

Концерт в Лужниках стал первой презентацией нового альбома на большой сцене. Баста и Гуф исполнили композиции из обеих совместных пластинок, а также свои сольные треки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фильм «БАСТА. Начало игры» выйдет в российский прокат в декабре 2026 года. Фильм расскажет о ранних годах Василия Вакуленко и его пути к становлению на музыкальной сцене. События развернутся в Ростове-на-Дону начала 2000-х годов. В сюжете покажут уличную жизнь, первую любовь, дружбу, семью и выбор героя посвятить себя музыке.

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