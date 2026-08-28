Звезда «Ранеток» Анна Руднева родила третьего ребенка

Экс-солистка группы «Ранетки» Анна Руднева стала мамой в третий раз. Об этом звезда рассказала на своем канале в мессенджере МАКС.

«Наш мальчишка. Наш сын! Я знала пол еще с самого первого узи, когда врач случайно обронила фразу „Какой пацан классный“. Поэтому гендер-пати мы не делали», — написала Руднева.

Певица отметила, что очень рада появлению на свет именно сына, потому что сама выросла в семье, где были, в основном, женщины.

«А теперь вокруг меня столько моих мужчин!» — добавила звезда.

Руднева предложила поклонникам угадать имя родившегося мальчика. Сама же она выбрала его еще до родов.

«Имя выбрали, причем единогласно. Я всегда еще до родов знала, как будут звать моих детей. Кстати, поэтому мы с первого скрининга уже обращаемся к животику по имени. Может, кто-то кстати угадает имя раньше, чем мы его скажем?» — спросила певица фанатов.

Ранее стало известно, что Анна Руднева вышла замуж — отношения с мужчиной по имени Илья артистка узаконила 18 июля.

Для певицы это уже третий брак. Первым мужем знаменитости был актер, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Павел Сердюк. От него исполнительница в 2012 году родила дочь Софью. Вторым супругом был музыкант Дмитрий Белин. Этот союз подарил жизнь их сыну Тимофею.

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