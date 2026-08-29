Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых школ в пяти регионах России

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 66 0

В преддверии 1 сентября образовательные учреждения появились в Москве, Дагестане, Тамбове, Уфе и Черкесске.

Где Путин открыл пять школ

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Во время своего визита в Московский педагогический государственный университет президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в цереонии открытия новых школ в пяти субъектах РФ.

В преддверии 1 сентября новые образовательные учреждения появились в Москве, в дагестанском селе Байрамаул, в Бокино Тамбовской области, а также в Уфе и Черкесске.

Уточняется, что в российской столице после реконструкции открылась школа № 656 имени Антона Макаренко. После ремонта классы стали просторнее и светлее. Школа рассчитана на тысячу учеников 1-9 классов.

В Байрамауле построили новую школу. Она, в свою очередь, рассчитана на чуть меньшее количество ребят — 604 человека. Внутри здания были созданы все условия для комфортного обучения детей. Специалисты привели в порядок прилегающую к учреждению территорию.

В Бокино открыли школу на 1110 детей, а в Уфе — 1225. Эти образовательные учреждения также оснастили всем необходимым оборудованием. В Черкесске новая школа сможет принять 400 воспитанников 1-4 классов.

Ранее президент России выступил на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. В центре его выступления оказались не только отдельные проекты участников, но и вопрос о том, как превратить общественные инициативы в работающие решения для страны.

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