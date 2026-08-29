Путин раскрыл способ прожить дольше

Путин заявил, что творческие люди могут жить дольше

Люди, занимающиеся творчеством, могут жить дольше. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с профессорско-преподавательским составом Московского педагогического государственного университета (МПГУ).

«Нет ничего более интересного в жизни человека, как заниматься творчеством. Вот поэтому люди, которые творчеством занимаются, они живут дольше, потому что серое вещество используется постоянно. Оно всегда в работе», — сказал глава государства.

Путин отметил, что это относится к представителям разных творческих профессий, в том числе художникам и скульпторам. По словам президента, такая деятельность требует постоянной интеллектуальной работы.

Также глава государства сравнил работу педагога и скульптора, подчеркнув, что оба в определенном смысле создают человека.

«Что может быть интереснее, чем ваять душу человека? Ничего. Вот ведь педагог как скульптор создает человека», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин во время визита в МПГУ по видеосвязи принял участие в открытии школ в пяти регионах России. Новые учреждения появились в Москве, Дагестане, Тамбовской области, Башкирии и Карачаево-Черкесии.

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