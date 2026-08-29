В России изменят стандарты обучения в начальной школе

Министерство просвещения РФ готовит обновление федерального образовательного стандарта для учеников начальных классов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил руководитель ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, необходимые изменения запланированы на 2027 год. Он подчеркнул, что предстоящие корректировки нужны для того, чтобы сделать обучение в начальной школе более согласованным с программами последующих ступеней образования.

Кроме того, министр отметил, что обновленный стандарт позволит упростить адаптацию детей при переходе из детских садов в школу.

Ранее Кравцов рассказал о нормативах по количеству учебных часов в неделю, которые действуют в российских школах. Для первоклассников недельная нагрузка не должна превышать 20-21 часа, а учащиеся 2-3 классов проводят на занятиях не более 26 часов. При этом установленные нормы охватывают не только время, проведенное на уроках, но и объем домашних заданий, а также длительность и частоту контрольных работ.

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