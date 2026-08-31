В Хабаровском крае при обрушении на руднике погиб человек

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Двое пострадавших доставлены в больницу, тело еще одного работника остается под завалом.

Обрушение на руднике в Хабаровском крае — число погибших

Фото: © РИА Новости/ Виталий Тимкив

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МЧС: В Хабаровском крае при обрушении на руднике погиб человек, двое пострадали

На руднике в Хабаровском крае произошло обрушение горной породы. Инцидент случился на горизонте 175 метров. В результате один человек погиб, еще двое получили травмы. Об этом сообщили представители регионального управления МЧС России на официальном сайте ведомства.

По данным спасателей, двух пострадавших оперативно доставили в медпункт предприятия и оказали им первую помощь. Один из них позже был направлен в лечебное учреждение Комсомольска-на-Амуре. Тело третьего рабочего обнаружили под завалом, в настоящее время спасатели ведут работы по его извлечению.

На месте происшествия работают горноспасатели МЧС и сотрудники предприятия. Всего к ликвидации последствий привлекли 23 человека и шесть единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Гвинее при обрушении свалки в городе Конакри погибли 30 человек. Причиной трагедии стали сильные дожди, которые привели к разрушению нескольких жилых строений в квартале Дар-эс-Салам.

По данным властей, шесть человек получили тяжелые травмы, еще 26 — легкие. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут оставаться люди. На место происшествия прибыл премьер-министр страны. Поисково-спасательные работы не прекращаются с первых часов после происшествия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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