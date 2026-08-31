Свежий или сушеный? Чем полезен инжир для здоровья

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 55 0

Рекомендуется включать фрукт в обычный рацион вместе с овощами и источниками белка.

Чем полезен сушенный инжир для организма: в каком количестве

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Диетолог Устинова: инжир поддерживает работу сердечно-сосудистой системы

Инжир содержит клетчатку, калий, магний и другие вещества, которые могут поддерживать работу кишечника, сердечно-сосудистой и нервной систем. Об этом Газета.ру рассказала терапевт, диетолог Елена Устинова.

По ее словам, пищевые волокна в составе инжира помогают поддерживать нормальную работу кишечника и способствуют более продолжительному чувству сытости. Поэтому умеренное количество свежего фрукта может стать частью сбалансированного рациона.

«Кроме того, фрукт содержит калий и магний — минералы, необходимые для нормальной работы сердечно-сосудистой и нервной систем. В инжире также присутствуют кальций, железо, медь и марганец, а также небольшое количество витаминов группы B и антиоксидантных соединений», — рассказала Устинова.

Врач отдельно отметила влияние продукта на пищеварение. Клетчатка может способствовать нормализации стула, особенно при недостатке растительной пищи в рационе. Однако людям со склонностью к диарее, вздутию и другим нарушениям работы кишечника большое количество инжира способно усилить неприятные ощущения.

Свежий и сушеный фрукт также отличаются по своим свойствам. В сухофрукте практически нет воды, поэтому сахара и калорий на единицу веса в нем значительно больше. Кроме того, сушеный инжир проще съесть в большем количестве.

«Людям с сахарным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена не обязательно полностью отказываться от инжира, но важно учитывать его количество и общий состав рациона. Особенно осторожно следует относиться к сушеному инжиру», — добавила специалист.

При этом Устинова призвала не считать инжир лекарством от каких-либо заболеваний или средством для «очищения» организма. Польза фрукта прежде всего связана с возможностью разнообразить рацион и получить дополнительные пищевые волокна, минералы и биологически активные вещества.

По словам диетолога, свежий инжир лучше употреблять как часть обычного рациона, сочетая его с овощами, другими фруктами, источниками белка и полезных жиров. При этом даже полезный продукт не стоит есть в больших количествах.

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