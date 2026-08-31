Дорогое решение? Кому выгодно покупать пенсионные баллы в 2027 году

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

Сформировать все недостающие коэффициенты за короткий срок не получится.

Кому стоит покупать баллы для выхода на пенсию в 2027 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Газета.ру: покупка пенсионных баллов не всегда бывает оправданной

Покупка индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) может оказаться оправданной, если человеку не хватает нескольких баллов до необходимого минимума для назначения страховой пенсии. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев рассказал Газета.ру.

Специалист пояснил, что в 2027 году минимальный добровольный взнос в Социальный фонд при ожидаемом МРОТ около 30 тысяч рублей составит примерно 79 тысяч рублей. Такой платеж позволит сформировать около одного ИПК.

По расчетам специалиста, десять пенсионных коэффициентов обойдутся примерно в 800 тысяч рублей, 20 — в 1,6 миллиона, а 30 — в 2,4 миллиона рублей.

При этом получить все необходимые баллы за один год невозможно. Максимальный объем составляет 7,8 ИПК в год. Поэтому накопление 20 коэффициентов займет минимум три года, а 30 — около четырех лет.

Селезнев отметил, что десять дополнительно приобретенных баллов увеличат ежемесячную выплату примерно на 1,7 тысячи рублей. При такой прибавке вложенные 800 тысяч рублей будут возвращаться за счет пенсии около 40 лет.

«Вложенные 800 тысяч рублей окупятся только за 40 лет нахождения на пенсии», — подчеркнул эксперт.

По словам финансиста, в большинстве случаев более поздний выход на пенсию может оказаться эффективнее покупки ИПК, поскольку за отсрочку предусмотрены повышающие коэффициенты.

При этом добровольные взносы могут иметь смысл для человека, который уже достиг пенсионного возраста, но не накопил обязательные 30 баллов и без дополнительных платежей не сможет получить страховую пенсию.

Селезнев рекомендовал задумываться о такой возможности заранее, поскольку приобрести большое количество коэффициентов за короткий срок не получится.

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