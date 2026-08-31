До наступления заморозков: как подготовить плодовые деревья к зиме

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 163 0

После листопада легче заметить сухие, сломанные и больные ветви.

Подготовка плодовых деревьев к зиме: обработка и удобрение

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Life.ru: при подготовке плодовых деревьев к холодам уделяйте внимание удобрениям

После завершения плодоношения садовым деревьям требуется подготовка к осенним холодам, которая включает уборку, санитарную обрезку, профилактическую обработку и при необходимости подкормку. Об этом в беседе с Life.ru рассказала эксперт платформы по продаже инструментов Александра Чихринова.

Специалист пояснила, что начинать уход стоит с уборки участка. Из-под деревьев необходимо убрать опавшие плоды, листья и обрезанные ветви. В растительных остатках могут сохраняться возбудители заболеваний и вредители. Заодно стоит осмотреть ствол и основные ветви, чтобы в случае чего обнаружить трещины, повреждения коры и дупла.

После опадания листьев можно провести санитарную обрезку. Хорошо просматривающаяся крона позволяет без труда найти сухие, сломанные и больные ветви.

Завершить работу желательно до наступления заморозков, поскольку при низкой температуре древесина становится хрупкой, а места срезов заживают медленнее.

Поврежденные ветви следует удалять до здоровой древесины, не оставляя длинных пеньков. Для толстых ветвей эксперт рекомендует сначала сделать подпил снизу, а затем распилить сверху — такой способ снижает вероятность отрыва коры.

Инструменты должны быть острыми и чистыми, а при работе с больным деревом их режущую часть необходимо продезинфицировать.

Осенью не стоит без необходимости сильно прореживать здоровую крону. Формирующую обрезку лучше проводить в сроки, подходящие для конкретной плодовой культуры.

После уборки территории можно заняться профилактической обработкой: удалить отслоившуюся кору, а после листоада провести опрыскивание. Для защиты от болезней используют фунгициды, а против вредителей — инсектициды.

При применении препаратов важно следовать инструкции и не увеличивать их концентрацию. Слишком крепкий раствор способен повредить кору и почки. Если в течение сезона дерево страдало от парши, монилиоза, коккомикоза или других заболеваний, обработку рекомендуется сочетать с тщательной уборкой листьев и плодов.

Отдельное внимание стоит уделить питанию растения. При истощенной почве осенью допустимо использовать фосфорные и калийные удобрения. От азотных подкормок в конце лета и осенью лучше отказаться. Они стимулируют рост молодых побегов, которые могут не успеть вызреть до наступления холодов.

При этом удобрения нужны не каждому дереву. По словам эксперта, если почва регулярно удобряется, а дерево хорошо развивается, подкормка не требуется. В таком случае лучше ориентироваться на состояние растения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
Ноготочки на удачу: лунный гороскоп маникюра на сентябрь 2026 для знаков...

Последние новости

10:30
Перед отпуском? В какие дни чаще всего россияне открывают больничный
10:26
Документы рассекречены: как Красная Армия переломила хребет вермахту под Ельней
10:16
Машина сама подскажет: названы признаки скорой поломки коробки передач
10:10
Вечный спор: кто умнее в мире Гарри Поттера — Гермиона или Полумна
10:07
С 1 сентября запретят продажу вейпов и сигарет на остановках
10:00
Первокласснику это не нужно! Что не стоит класть в рюкзак ребенка 1 сентября

Сейчас читают

Бузова «улетела в космос» после мужских рук: что творилось с певицей в бане — фото
«Слишком много снимается»: Алексей Учитель о карьере Анны Пересильд
Филипп Киркоров продал 14 квартир в Болгарии почти за миллион евро
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео