До наступления заморозков: как подготовить плодовые деревья к зиме

Life.ru: при подготовке плодовых деревьев к холодам уделяйте внимание удобрениям

После завершения плодоношения садовым деревьям требуется подготовка к осенним холодам, которая включает уборку, санитарную обрезку, профилактическую обработку и при необходимости подкормку. Об этом в беседе с Life.ru рассказала эксперт платформы по продаже инструментов Александра Чихринова.

Специалист пояснила, что начинать уход стоит с уборки участка. Из-под деревьев необходимо убрать опавшие плоды, листья и обрезанные ветви. В растительных остатках могут сохраняться возбудители заболеваний и вредители. Заодно стоит осмотреть ствол и основные ветви, чтобы в случае чего обнаружить трещины, повреждения коры и дупла.

После опадания листьев можно провести санитарную обрезку. Хорошо просматривающаяся крона позволяет без труда найти сухие, сломанные и больные ветви.

Завершить работу желательно до наступления заморозков, поскольку при низкой температуре древесина становится хрупкой, а места срезов заживают медленнее.

Поврежденные ветви следует удалять до здоровой древесины, не оставляя длинных пеньков. Для толстых ветвей эксперт рекомендует сначала сделать подпил снизу, а затем распилить сверху — такой способ снижает вероятность отрыва коры.

Инструменты должны быть острыми и чистыми, а при работе с больным деревом их режущую часть необходимо продезинфицировать.

Осенью не стоит без необходимости сильно прореживать здоровую крону. Формирующую обрезку лучше проводить в сроки, подходящие для конкретной плодовой культуры.

После уборки территории можно заняться профилактической обработкой: удалить отслоившуюся кору, а после листоада провести опрыскивание. Для защиты от болезней используют фунгициды, а против вредителей — инсектициды.

При применении препаратов важно следовать инструкции и не увеличивать их концентрацию. Слишком крепкий раствор способен повредить кору и почки. Если в течение сезона дерево страдало от парши, монилиоза, коккомикоза или других заболеваний, обработку рекомендуется сочетать с тщательной уборкой листьев и плодов.

Отдельное внимание стоит уделить питанию растения. При истощенной почве осенью допустимо использовать фосфорные и калийные удобрения. От азотных подкормок в конце лета и осенью лучше отказаться. Они стимулируют рост молодых побегов, которые могут не успеть вызреть до наступления холодов.

При этом удобрения нужны не каждому дереву. По словам эксперта, если почва регулярно удобряется, а дерево хорошо развивается, подкормка не требуется. В таком случае лучше ориентироваться на состояние растения.

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