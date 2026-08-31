Названа возможная причина смерти князя Дмитрия Донского

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 1 020 0

Ранее антропологи взяли частицу мощей великого правителя.

Отчего умер Дмитрий Донской

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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ТАСС: князь Дмитрий Донской, вероятно, умер от инфаркта

Князь Дмитрий Донской, вероятно, умер от инфаркта. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов.

Ранее антропологи взяли частицу мощей для генетического анализа из саркофага, который долгое время считался саркофагом отца Дмитрия Донского Ивана Красного. Установить истину удалось не так давно во время аварийных работ в Архангельском соборе Московского Кремля, уточнил собеседник агентства.

«Совпал и возраст, по словам антропологов, это человек от 33 лет, не младше, до 40, не старше (речь про останки в саркофаге. — Прим.ред.», — сказал Андрей Баталов.

Он также напомнил, что Дмитрий Донской умер как раз на 39-м году жизни. Согласно предварительным результатам, причиной смерти великого правителя стал инфаркт.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые раскрыли, как выглядел Дмитрий Донской. По словам исследователей, он был высоким и крепким, а также отличался отличным здоровьем.

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