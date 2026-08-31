Сети 5G появятся в городах-миллионниках России до конца 2028 года

В России утвердили условия запуска и развития мобильных сетей пятого поколения (5G). Решение приняла Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ), сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

«В России утвердили условия запуска 5G», — говорится в сообщении.

Согласно решению комиссии, операторы «большой четверки» смогут разворачивать сети 5G в уже используемых LTE-диапазонах. Для этого разрешено применять зарубежные базовые станции, установленные до 1 сентября 2026 года.

Помимо этого, каждому из четырех операторов без аукциона выделят по 90 МГц радиочастот в диапазоне 4630–4990 МГц.

Первые сети пятого поколения должны появиться в наиболее популярных местах городов-миллионников до конца 2028 года, после чего в течение еще трех лет покрытие будут расширять.

Отдельно предусмотрен переход на российское оборудование. Он начнется поэтапно с 2027 года, а полностью завершить этот процесс рассчитывают к концу 2031 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Татарстане из-за отказа жителей от размещения базовых станций возникают проблемы с развитием мобильной связи.

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