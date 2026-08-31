До Белорусского вокзала за 30 минут: фиолетовую ветку метро продлят до Куркино

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 32 0

Мэр Москвы анонсировал строительство двух новых станций Таганско-Краснопресненской линии.

Метро в Куркино: фиолетовую ветку продлят до нового района

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Собянин: Таганско-Краснопресненская линия метро будет продлена до Куркина

Столичные власти приняли решение о продлении Таганско-Краснопресненской линии метро от станции «Планерная» до района Куркино. Об этом 31 августа заявил Сергей Собянин на встрече с педагогами и учениками новой школы № 2005 в Куркине.

Новый подземный участок длиной 5,1 километра включит две станции с проектными названиями «Новокуркинское шоссе» и «Куркино». Не исключено, что первая может получить название «Химкинская», поскольку находится на границе с Московской областью. Строительство займет три-четыре года, проект планировки начнут разрабатывать уже в следующем году.

Благодаря продлению ветки около 150 тысяч человек получат метро в шаговой доступности. Время в пути до центра Москвы сократится в два раза: до Белорусского вокзала можно будет доехать за 30 минут вместо часа, до станции «Хорошевская» БКЛ — за 25 минут вместо 50. Ожидается, что станциями в Куркине будут ежедневно пользоваться около 70 тысяч пассажиров, а нагрузка на конечную станцию «Планерная» снизится на 20%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что утром 31 августа в метро Санкт-Петербурга было парализовано движение из-за аварии на красной ветке. Неисправный поезд остановился на станции «Чернышевская», из-за чего перестали курсировать составы на участке от «Площади Ленина» до «Площади Восстания».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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