«Это болезненное решение»: Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 30 0

Футболист заявил, что уходит с гордостью за совместные достижения.

Завершил ли Месси карьеру в в национальной команде Аргентины

Фото: www.globallookpress.com/

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Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира 2022 года Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Об этом 39-летний футболист написал в личном блоге.

«После долгих раздумий я хочу сказать всем, что ухожу из национальной сборной. Это было болезненное решение, и оно до сих пор отзывается болью глубоко внутри меня, но я понимаю, что сейчас подходящий момент», — написал футболист.

Месси также поблагодарил болельщиков и отметил, что завершает карьеру в национальной команде с чувством гордости за совместные достижения.

«Я ухожу со спокойствием в душе и гордостью за то, что вместе с моими товарищами по команде подарил вам моменты, о которых можно было только мечтать. Это было безумие — прожить все это вместе с вами. Я вас люблю!» — заявил аргентинец.

Последним матчем Месси за сборную стал финал чемпионата мира — 2026 против Испании. «Альбиселесте» уступила в дополнительное время со счетом 0:1. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Таким образом, сборная Аргентины не смогла защитить титул чемпиона мира.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти отца Лионеля Месси Хорхе Месси на 69-м году жизни.

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