Психолог Самбурский: браки распадаются в сентябре после совместного отпуска

Начало осени для некоторых семей становится временем серьезных решений. После совместного летнего путешествия супруги могут обнаружить, что привычная занятость лишь маскировала накопившиеся разногласия, а возвращение домой окончательно обнажает кризис. Почему сентябрь способен стать переломным периодом для отношений, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru.

«Совместный отпуск — довольно жестокий стресс-тест для людей, которые в обычной жизни почти не бывают вместе», — отметил психолог.

По словам специалиста, в повседневности партнеры часто пересекаются лишь вечером: большую часть дня занимают работа, дети и бытовые дела. На отдыхе свободного времени становится значительно больше, и супруги неожиданно оказываются практически постоянно рядом. Именно тогда может выясниться, что общих тем, планов и интереса друг к другу осталось гораздо меньше, чем им казалось.

Дополнительным источником конфликтов становится неспособность одного из партнеров действительно уйти в отпуск. Некоторые продолжают следить за рабочими чатами, проверяют телефон и переживают, если коллеги долго не выходят на связь. Второй супруг при этом рассчитывает на совместный отдых и внимание, из-за чего напряжение только нарастает.

Еще один распространенный сценарий — попытка исправить отношения дорогой поездкой. Красивый отель, ресторан и новые впечатления действительно способны ненадолго вернуть эмоциональную близость.

«На неделю-другую действительно может стать легче», — сказал Самбурский.

Однако после возвращения домой прежние причины разногласий снова дают о себе знать. К работе и бытовым обязанностям добавляется финансовая нагрузка: после отпуска семейный бюджет сокращается, а в сентябре возрастают расходы на школу, одежду и дополнительные занятия детей.

В результате начало осени становится своеобразной точкой проверки отношений. Исчезает курортная атмосфера, возвращается рутина, а проблемы, от которых супруги пытались отвлечься путешествием, требуют уже реального решения.

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