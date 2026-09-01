Инфракрасный или масляный? Как правильно выбрать обогреватель для дома

Профессор Шамин: для постоянного обогрева подойдут конвектор и масляный радиатор

Лето позади, а отопительный сезон, как правило, начинается только с первыми заморозками. Спасением для тех, кто замерзает дома осенью, становятся обогреватели. Но какой подойдет лучше? Профессор «МИРЭА — Российский технологический университет», доктор физико-математических наук Роман Шамин в беседе с корреспондентом 5-tv.ru объяснил ключевые различия между типами приборов и дал практические рекомендации по их выбору.

По его словам, конвектор и инфракрасный обогреватель передают тепло по-разному, и выбор зависит от конкретных задач. Конвектор нагревает воздух, создавая естественную циркуляцию: теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Инфракрасный обогреватель передает тепло излучением, которое поглощается поверхностями — полом, мебелью, стенами, — и уже от них нагревается воздух.

Как пояснил эксперт, эти механизмы нельзя сравнивать по эффективности. Инфракрасный нагрев удобен для быстрого локального обогрева, а конвектор лучше подходит для длительного и равномерного отопления комнаты.

Масляный радиатор, отметил профессор, нагревается медленно из-за тепловой инерции, но долго сохраняет тепло после отключения. Тепловентилятор, напротив, дает теплый поток практически мгновенно. При этом при одинаковой мощности все приборы производят равное количество тепла, разница лишь в скорости его доставки.

«Правило „один киловатт на десять квадратных метров“ — только грубая оценка. Оно более-менее подходит для обычной комнаты с потолками около двух с половиной — трех метров и нормальной теплоизоляцией. Реальная необходимая мощность определяется не столько площадью пола, сколько теплопотерями помещения. Важны объем комнаты, наружная температура, материал и утепление стен, площадь и качество окон, число наружных стен, этаж и наличие отапливаемых помещений сверху и снизу. Поэтому две одинаковые комнаты площадью 20 квадратных метров могут требовать совершенно разной мощности», — подчеркнул Шамин.

При выборе места для обогревателя профессор посоветовал учитывать принцип его работы. Конвекторы лучше размещать у холодных стен или под окнами, где воздух наиболее охлажден. Для инфракрасных приборов важно, чтобы излучение беспрепятственно достигало нагреваемой области, без препятствий на пути.

«Обогреватель мощностью два-три киловатта — очень серьезная нагрузка для бытовой электропроводки», — предупредил эксперт.

Он также отметил, что автомат может отключиться при превышении допустимой нагрузки, но наибольшую опасность представляет плохой контакт в старой розетке: локальный нагрев может привести к деформации и даже возгоранию. Особенно нежелательно использовать дешевые удлинители, тройники и свернутые в бухту кабели.

Резюмируя, профессор посоветовал подходить к выбору обогревателя исходя из конкретных условий. Если необходимо быстро согреться в определенной зоне — стоит выбрать инфракрасный прибор или тепловентилятор. Для постоянного обогрева помещения лучше подойдет конвектор или масляный радиатор. При этом важно заранее убедиться, что проводка в доме выдержит нагрузку, а розетки и удлинители находятся в исправном состоянии.

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