Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по целям на Украине

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 28 0

Российские бойцы продолжают уничтожать инфраструктуру противника.

ВС РФ ударили по портам и предприятиям Украины 1 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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В ночь на 1 сентября ВС РФ нанесли удары по военным складам в Одесской области

Этой ночью Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности по объектам хранения военных грузов в Одесской области. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что в результате удара были поражены, в том числе склады в портах «Одесса» и «Черноморск». Там, как уточнили в Минобороны РФ, находились, например, горюче-смазочные материалы, предназначенные для киевских боевиков.

Помимо этого, в ночь на 1 сентября российские бойцы ударили по объектам украинской инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Были уничтожены военно-промышленные предприятия, на которых занимались производством ракет, беспилотных систем и комплектующих к ним.

Днем ранее ВС РФ также нанесли удары по объектам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Тогда российская армия поразила логистические центры, где противник организовал сборку дронов разной дальности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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