Удары по складам с дронами: ВС РФ поразили логистические центры Украины

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 34 0

На предприятии «Вест гейт логистик» собирали и хранили беспилотники большой и средней дальности.

ВС России поразили логистические центры Украины

Фото: Reuters/Gleb Garanich

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Минобороны: ВС РФ поразили хранившие БПЛА склады «Вест гейт логистик» в Киеве

Российские военнослужащие продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Вечером 31 августа они нанесли удар по складским помещениям ООО «Вест гейт логистик» в Киеве.

Об успешной атаке сообщили представители Министерства обороны РФ в мессенджере МАКС. По данным Минобороны, на объекте киевский режим организовал сборку и хранение беспилотников.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами нанесено поражение складским помещениям предприятия ООО „Вест гейт логистик“ в городе Киеве, где производилась сборка и хранились БПЛА большой и средней дальности самолетного типа», — заявили в министерстве.

Ранее 5-tv.ru писал о начале подготовки массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Решение было принято в ответ на удары Киева по российским гражданским объектам.

В Минобороны РФ также привели статистику потерь украинской стороны с начала СВО: уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, более 223 тысяч беспилотников и 670 зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, стало известно, что российские войска взяли под контроль сразу три населенных пункта в Сумской области и Донецкой народной республике — Храповщину, Рубежное и Новоандреевку. На сумском и харьковском направлениях бойцы нанесли удары по подразделениям и технике ВСУ.

По данным Минобороны, на сумском участке противник лишился более 250 боевиков. В ДНР потери ВСУ составили до 395 человек, также уничтожены бронемашина и семь автомобилей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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