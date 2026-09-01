Патрушев поручил проверить правила учета животных в личных подсобных хозяйствах

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил профильным ведомствам оценить действующий порядок учета животных в личных подсобных хозяйствах. Проверку проведут Минсельхоз, Минэкономразвития и Россельхознадзор после обращений граждан и заявления председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«В связи с заявлением председателя Госдумы Вячеслава Володина и обращениями граждан вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу России, Минэкономразвития России и Россельхознадзору провести дополнительную оценку практической реализации требований по учету животных в личных подсобных хозяйствах», — сообщили в секретариате вице-премьера.

По итогам анализа ведомства должны подготовить предложения по возможному улучшению процедуры с учетом позиции депутатов и представителей отраслевых объединений.

Ранее Россельхознадзор опроверг распространявшуюся в СМИ и соцсетях информацию о том, что владельцам животных нужно приносить птицу для регистрации в МФЦ.

В ведомстве пояснили, что такая информация появилась из-за ироничных публикаций пользователей, которые позднее некоторые источники восприняли буквально. Многофункциональные центры не занимаются учетом животных и не имеют доступа к ветеринарным информационным системам.

Также в службе уточнили, что владельцам личных подсобных хозяйств не требуется отдельно маркировать каждую птицу. Подобного требования в законодательстве нет.

О новых правилах

С 1 сентября 2026 года начал действовать порядок обязательного учета домашней птицы в личных подсобных хозяйствах, где содержится более 10 особей. Нововведение направлено на то, чтобы обеспечить контроль за поголовьем, отслеживать происхождение продукции и эффективнее реагировать на возможные эпидемиологические риски среди животных.

В Россельхознадзоре отмечали, что внедрение системы проходило постепенно. Сначала учет затронул крупные промышленные хозяйства, затем требования распространили на личные подворья, при этом небольшим хозяйствам предоставили дополнительное время для подготовки.

Для владельцев процедура остается максимально простой. Постановкой животных на учет занимается государственная ветеринарная служба по месту содержания птицы. Специалист осматривает хозяйство, фиксирует количество поголовья и присваивает идентификационный номер.

Для домашней птицы предусмотрен групповой формат учета: отдельную метку каждой особи устанавливать не нужно. Номер закрепляется за всей группой животных, а специальная табличка размещается на помещении, где содержится птица. Услуга для владельцев личных подсобных хозяйств предоставляется бесплатно.

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