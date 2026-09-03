«С какой стати?» — Путин ответил на сообщения о заморозке вкладов россиян

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Видео 78 0

Несмотря на внешние события, экономика сохраняет стабильность.

Правда ли вклады россиян буду заморожены заявление Путина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Путин заявил об отсутствии планов по заморозке средств граждан

Президент РФ Владимир Путин категорически отверг возможность заморозки средств на счетах граждан. Глава государства назвал такие сообщения вбросами и заявил об этом на пленарной сессии XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке.

«С какой стати? Это просто вбросы какие-то, кстати, довольно глупые», — сказал Путин.

Президент отметил, что даже в 2022 году, когда у граждан возникали опасения из-за происходивших событий и многие вкладчики обращались в банки за своими средствами, финансовые организации продолжали работать в обычном режиме и выдавали деньги по требованию.

«Даже тогда наши банки в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали. И потом все это быстро прекратилось, и деньги вернулись», — заявил глава государства.

Путин также объяснил рост вкладов в банках высокими процентными ставками. По его словам, изменение ставок в дальнейшем повлияет и на участников экономической деятельности.

«Что касается сегодняшних накоплений, тоже понятно, с чем это связано. Ставки высокие, люди несут деньги в банк. Вот и все. Значит, ставки будут пониже, ситуация изменится, в том числе для участников экономической деятельности», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на существующие сложности, российская экономика находится в стабильном состоянии.

«Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации», — сказал Путин.

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